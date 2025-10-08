Fall in Oberbayern: Mordprozess um Tod von Hanna aus Aschau geht weiter

Traunstein/Laufen (dpa/lby) - Der erneut aufgerollte Mordprozess um den Tod der Medizin-Studentin Hanna aus Aschau in Oberbayern wird fortgesetzt. Als Zeuge wird ein früherer Mithäftling des Angeklagten erwartet, der diesen in einem ersten Prozess schwer belastet hatte. Im März 2024 wurde der Angeklagte wegen Mordes verurteilt, später aber aus der Untersuchungshaft entlassen. Der Grund: Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Aussage des Zeugen, der nun am Mittwoch (9.30 Uhr) erneut gehört werden soll.