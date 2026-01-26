Fall in den Niederlanden: Erstmals Vogelgrippe bei Kuh außerhalb der USA nachgewiesen

Den Haag/Greifswald - Das Vogelgrippe-Virus ist erstmals außerhalb der USA bei einer Kuh nachgewiesen worden. In den Niederlanden wurden in der Milch einer Kuh Antikörper gegen den Erreger festgestellt, wie aus einem Schreiben der niederländischen Agrarministerin an das Parlament hervorgeht. Dem Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) bei Greifswald sei bislang kein anderer entsprechender Fall außerhalb der USA bekannt, teilte das für Tiergesundheit zuständige Bundesinstitut auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.