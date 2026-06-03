In der malerischen Umgebung des Thüringer Waldes steht die Falknerei am Rennsteig vor Herausforderungen und schlägt neue zukunftsweisende Wege ein. Im Zentrum einer Neuausrichtung steht Lisa Schubach. Die erfahrene Falknerin entwickelt ein innovatives Konzept, um die Verbindung zwischen jungen Menschen und der heimischen Tierwelt aufrechtzuerhalten und weiterhin zu fördern. Ihre mobile Waldpädagogik bringt faszinierende Naturerlebnisse direkt in Schulen.