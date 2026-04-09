„Er war ein Superstar, er war populär“ so beschreibt Pop-Ikone Falco in seinem Hit „Amadeus“ Wolfgang Amadeus Mozart. Mit der fiktiven Frage, was wäre, würden sich die beiden tatsächlich über den Weg laufen, beschäftigt sich das Musical „Falco meets Amadeus“. Auf die Bühne gebracht haben es die Macher des Bühnenerfolgs „Falco – das Musical“. In der neuen Show widmen sie sich nun weniger dem musikalischen Werdegang des Popstars Falco und nähern sich dem Menschen hinter den Kulissen, sondern gewähren mit „Falco meets Amadeus“ Einblicke in die Gedanken- und Gefühlswelt des Künstlers und des Menschen hinter der schillernden Pop-Ikone. Und das mit all seinen Hits. Im Januar feierte „Falco meets Amadeus“ seine Welt-Uraufführung in Mozarts Geburtsstadt Salzburg.