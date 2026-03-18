Faktencheck: Wirbel um Videos mit Israels Premier

In sozialen Netzwerken zweifeln Nutzer jedoch auch hier an der Glaubwürdigkeit dieser Aufnahme und erheben Vorwürfe, es handele sich um alte oder KI-generierte Bilder. Als Beleg wird etwa ein Bild angeführt, das angeblich den Bildschirm der Café-Kasse aus dem veröffentlichten Video samt einem Datumsstempel aus dem Jahr 2024 zeigen soll. Doch auch das stimmt nicht. US-Faktenchecker haben aus dem Video einen Screenshot in hoher Auflösung erstellt. Für einen kurzen Moment ist dabei das Datum auf dem Bildschirm der Kasse scharf genug zu erkennen, um es zu lesen. Dort steht "15.03.2026".

Netanjahus Video aus Café: Tiefenschärfe-Effekt im Einsatz?

Nicht ausschließen lässt sich, dass bei dem Video aus dem Café dennoch KI zum Einsatz kam. Smartphone-Kameras besitzen mittlerweile auch die Technik, Tiefenschärfe-Effekte zu erzeugen. Dabei erscheint meist das Hauptmotiv wirkungsvoll scharf, während der Hintergrund in weiche, oft kreisrunde Lichtpunkte aufgelöst wird. Fehler können dabei zu Artefakten an den Objektkanten führen, etwa unscharfen Konturen oder unnatürlichen Übergängen. Bei dem Video aus dem Café scheint es, als ob eine solche KI-Funktion zum Einsatz kam.