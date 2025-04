Faktencheck: Von EU bis Rindfleisch: Das behaupten die USA im Zollstreit

Das Manko des Autoabsatzes der US-Marken in Europa sei eher eine Frage des Geschmacks, sagt Branchenexperte Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Das sei "das große Problem der US-Hersteller". Mit Ausnahme der Fahrzeuge von Tesla, bei denen der Absatz aber auch gerade absackt, haben die "eigentlich nichts anzubieten, was bei uns größere Marktanteile gewinnen könnte", erklärt Bratzel.