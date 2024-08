Faktencheck: Verstärkt Fake News über Kamala Harris im Umlauf

Behauptung: Harris spricht bei einer Rede nur Kauderwelsch.

Falsch. In sozialen Netzwerken kursiert ein Video, in dem einer scheinbar verwirrt wirkenden Harris Worte in den Mund gelegt werden, die sie nicht gesagt hat. Übersetzt verkündet sie angeblich: "Heute ist heute. Und gestern war gestern heute. Morgen wird morgen heute sein..." Dabei handelt es sich allerdings um einen manipulierten Clip. Das Original-Video wurde von einer gemeinnützigen Organisation für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche am 26. April 2023 auf Facebook ausgestrahlt. Es zeigt eine Veranstaltung an der Howard University in der US-Hauptstadt Washington vom Vortag, auf der Harris spricht.

Ein Vergleich der Gesten von Harris und dem Publikum offenbart, dass für den verbreiteten Clip einen Ausschnitt dieser Rede ab Minute 61:02 verwendet wurde. Der Ton wurde gegenüber dem Original verändert. In Wahrheit sagt Harris an der Stelle etwas anderes und spricht über Führungspersönlichkeiten und darüber, "wo wir in der Geschichte stehen". Auch im offiziellen Transkript des Weißen Hauses taucht das vermeintliche "Heute ist heute"-Zitat nicht auf.

Behauptung: Wegen der Herkunft ihrer Eltern darf Harris nicht kandidieren.

Falsch. Die Herkunft der Eltern spielt für das Amt des US-Präsidenten keine Rolle. Die Verfassung schreibt nur drei Anforderungen vor: Anwärter müssen gebürtige US-Bürger sein, mindestens 35 Jahre alt sein und zumindest 14 Jahre in den USA gelebt haben. US-Vizepräsidentin Harris erfüllt diese drei Kriterien: Sie wurde am 20. Oktober 1964 in Oakland im Bundesstaat Kalifornien geboren. Der 14. Zusatzartikel zur US-Verfassung gewährt die Staatsbürgerschaft allen Menschen, die in den Vereinigten Staaten geboren worden sind.

Nach dem Studium wurde Harris die erste schwarze Bezirksstaatsanwältin von San Francisco und später die erste Justizministerin in Kalifornien. Harris ist die erste Frau und die erste Schwarze im US-Vizepräsidentenamt. Ihr Vater war aus Jamaika in die USA eingewandert, um Wirtschaft zu studieren. Ihre Mutter, eine Krebsforscherin und Bürgerrechtlerin, kam aus Indien und lernte Harris' Vater in den 1960er Jahren in den USA kennen.