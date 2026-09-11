Faktencheck Macht Schokolade glücklich? Süße Mythen auf dem Prüfstand

Kurzfristig kann Schokolade die Stimmung heben – ein anhaltender positiver Effekt ist nicht belegt. Die Forschung legt nahe, dass mehrere Faktoren zu einer positiven Reaktion beitragen können. Dazu gehören Geschmack, Geruch und das sogenannte Mundgefühl der Schokolade – etwa das Knacken beim Abbeißen, die cremige Konsistenz und das Schmelzverhalten im Mund. Diese Eigenschaften können die Wahrnehmung und das Gefallen beeinflussen.

Daneben werden bestimmte Inhaltsstoffe untersucht, darunter Kakaoflavanole, Koffein und Theobromin. Auch Erwartungen, Vertrautheit und persönliche Einstellungen können die emotionale Reaktion auf Schokolade beeinflussen.

Behauptung: Aus Weihnachtsmännern werden Osterhasen

Ein Gerücht hält sich hartnäckig: Übrig gebliebene Schoko-Weihnachtsmänner würden eingeschmolzen und später als Osterhasen verkauft. Nach Angaben des Bundesverbands der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) stimmt das nicht. Die Saisonartikel bestünden aus frisch hergestellter Schokoladenmasse, erklärt der BDSI. Nicht verkaufte Ware werde nach den Festtagen in der Regel günstiger angeboten oder kostenlos an gemeinnützige Organisationen weitergegeben.

Eine Rücknahme bereits ausgelieferter Saisonware, ihre Einschmelzung und anschließendes Neuformen wären nach Einschätzung des BDSI zudem nicht mit den Qualitätsanforderungen vereinbar. Der Verband hält ein solches Vorgehen für lebensmittelrechtlich nicht zulässig und wirtschaftlich nicht sinnvoll. Ein Umverpacken von Weihnachts- in Osterware schließt der Verband aus.