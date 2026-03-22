Fake-Pornografie im Internet Prominente Rednerinnen bei Demo gegen digitale Gewalt

Berlin - Bei der Demonstration "Gegen sexualisierte digitale Gewalt - Solidarität mit allen Opfern" am Nachmittag in Berlin sollen auch prominente Frauen sprechen. Aktuell angekündigt wurden - als "Betroffene", wie es hieß - die Klimaschutzaktivistinnen Luisa Neubauer und Theresia Crone. Auftreten sollen am Nachmittag am Brandenburger Tor auch mehrere Musikerinnen, wie die Initiative "Nur Ja heißt Ja" und ein nach eigenen Angaben neu gegründetes Bündnis "Feminist Fight Club" mitteilten. Bei der Polizei wurden für 16.00 Uhr 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet.