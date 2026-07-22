Bereits zum zweiten Mal ging es für die Fußballfüchse des SC 06 Oberlind an den Werbellinsee in Brandenburg zum bundesweiten Fairplay Soccer Turnier. Die Veranstaltung verbindet Fußball mit Werten wie Respekt, Teamgeist und Fairness. Anders als bei klassischen Turnieren entscheidet nicht allein das sportliche Abschneiden über den Erfolg. Das Fairplay steht im Mittelpunkt und fließt gemeinsam mit verschiedenen Teamaufgaben in die Gesamtwertung ein.