Seit mittlerweile zwei Jahren gibt es an der Grundschule Oberlind eine Fußball-AG. Das wöchentliche Training im Hort wurde im März diesen Jahres erstmals auf eine Bewährungsprobe gestellt. Denn die Schüler der dritten und vierten Klassen nahmen an der Sparkassen- Fairplay-Soccer-Tour teil – einem der größten sportpädagogischen Projekte Deutschlands. Die Oberlinder traten mit zwei Mädchen- und zwei Jungenteams an. Die Mädchenteams wurden von Erzieher Christian Elsner betreut. Sie belegten sowohl in der sportlichen als auch in der Fairplay-Wertung den ersten und zweiten Platz. Auch die Jungs, die unter der Leitung von Christoph Zorn spielten, freuten sich über den ersten Platz in der Fairplay-Wertung und erreichten zudem sportlich den vierten Platz.