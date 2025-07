Fair Play im Fußball: Wird Zico Thüringens Fair-Play-König?

Mit dem Preisgeld ab in die Heimat

Bereits mit dem Gewinn des Sommer-Votings darf sich der Libyer über ein Preisgeld in Höhe von 400 Euro freuen. Das Geld möchte er für einen zweiwöchigen Besuch seiner Heimat nutzen. Ende des Monats soll der Flieger von Leipzig nach Tunesien abheben. Von dort gehe es per Pkw nach Tripolis weiter. In Libyens Hauptstadt leben Zicos Eltern. Sechs Geschwister, drei Brüder und drei Schwestern, hat der Fußballer. Sein älterer Bruder habe ihn zum Fußball gebracht. „Als ich Kind war, wollte ich auch mitspielen. Damit ich mitspielen konnte, musste ich gut spielen , sonst musste ich raus. Mein Bruder spielt heute keinen Fußball mehr, er musste studieren. Er wohnt in England.“ Zico selbst lebt heute in Arnstadt. Hier absolviert er – derzeit im dritten Lehrjahr – eine Ausbildung zum Industriemechatroniker.