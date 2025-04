Nein, es waren nicht die Chinesen, die das erste E-Auto entwickelt und in Serie gebaut haben. Auch Elon Musk und sein Tesla waren Anfang der 1990er Jahre allenfalls Zukunftsmusik. Tatsächlich wurde der erste vollelektrische Serien-Pkw in Deutschland bei Simson in Suhl gebaut. Hotzenblitz hieß das visionäre Gefährt, das bereits ab 1988 von Thomas Albiez – seines Zeichens Elektromeister aus dem Südschwarzwald – entworfen und nach der deutschen Wiedervereinigung in Suhl gebaut wurde. Und auch der erste E-Roller kommt aus Suhl – aus jenem Werk, in dem zu DDR-Zeiten die heute legendären Simson-Mopeds Schwalbe und S 51 zu Tausenden vom Band liefen.