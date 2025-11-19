Die Idee, dass das Suhler Fahrzeugmuseum ein Maskottchen haben sollte, kam Museumsleiter Thorsten Orban schon vor ein paar Jahren. „Ich hatte mal so die Vorstellung, dass man vielleicht eine Figur mit dem Aussehen eines Zylinderkopfs gestaltet“, so Orban. Dazu gab es auch schon erste Skizzen und Zeichnungen, „letztlich wurde es aber verworfen, weil es doch nicht so umzusetzen war, wie ich mir das vorgestellt hatte.“