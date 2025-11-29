Immer wieder gibt es Gerüchte darüber, dass es irgendwo auf der Welt noch einen der rund 1500 gefertigten Simson Supra-Pkw aus Suhl gibt. Doch bisher führten alle Spuren der legendären Automobile aus dem Süden Thüringens ins Nichts. Gerade einmal ein halbes Dutzend der insgesamt etwa 1500 in den Suhler Simson-Werken hergestellten Pkw der Marke Supra gibt es nachgewiesenermaßen weltweit noch. Ob irgendwo noch eines der im Wert nicht schätzbaren Fahrzeuge in einer Garage oder Scheune im unentdeckten Dornröschenschlaf schlummert, ist unklar.