Wohl noch nie in der Geschichte seit der Erfindung des Rads war das Wagnis, sich einer neuen Herausforderung zu stellen und daran zu scheitern ein so Geringes, wie bei der Idee, aus einem Simson-Fahrzeug ein Design-Objekt, ein Costum-Bike, zu gestalten. Denn in den Augen der unzähligen Fans der Mopeds und Motorräder, made in Suhl ist man in einer Meinung weitestgehend einig: es kann kaum etwas Besseres geben, als ein Zweirad aus Suhl-Heinrichs. Es sei denn, man macht aus nahezu vollendet Schönem etwas noch Schöneres.