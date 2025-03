Stühlerücken in Vorstand und Aufsichtsrat

Unruhig geht es in diesem Jahr auch in der Chefetage zu. Finanzvorständin Jurate Keblyte verlässt das Unternehmen vorzeitig, ihr Vertrag endet an diesem Montag. Der Aufsichtsrat hatte Nachfolger Thomas Strobl im Februar zunächst nur für ein Jahr bestellt. Außerdem scheiden ebenfalls an diesem Montag fünf Aufsichtsräte der Arbeitgeberseite vorzeitig aus, inklusive des Vorsitzenden.