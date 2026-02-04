Uffenheim (dpa/lby) - Möglicherweise aus politischen Motiven ist mitten in der fränkischen Provinz ein Kleintransporter in Brand gesetzt worden. Personen seien bei dem Feuer in Uffenheim (Kreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim) nicht zu Schaden gekommen, teilte die Polizei mit. Der Staatsschutz habe jedoch Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können. Der Sachschaden betrage mehrere Zehntausend Euro. Ob sich der Verdacht gegen das eher politisch linke oder rechte Spektrum richtet, wollte ein Polizeisprecher unter Hinweis auf laufende Ermittlungen zunächst nicht sagen.