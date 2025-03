Womöglich weiß nicht jeder, was der Deutsche Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein ist. Die Abkürzung aber dürfte jedem geläufig sein: Dekra. Und den neuen Bad Salzunger Standort kann man nun auch kaum übersehen. An der B 62-Umgehung, Hersfelder Straße/Gewerbegebiet „Langes Maß“, im Süden der Kreisstadt steht ein markiges Gebäude mit einem übergroßen gelben Plakettenzeichen. Dorthin also ist die Dekra nun quasi umgezogen und bietet seit Mitte Februar ihre Dienste an.