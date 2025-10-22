Fahrwerk von 1937 Ältester VW Käfer der Welt fährt wieder

Die Karosserie wurde mit einer Fachfirma von Grund auf neu aufgebaut. Grundlage dafür war eine lebensgroße Zeichnung des Fahrzeugs vom damaligen Audi- und heutigen VW-Chef-Designer Andreas Mindt, die er anhand von Fotos und des Fahrgestells erstellte. "Eine richtige Konstruktionszeichnung war nicht mehr erhalten", erklärt Grundmann.

Mindt sagt dazu heute: Die Arbeit an dem Auto sei für ihn mehr als eine Herausforderung als Ingenieur gewesen, sondern die Möglichkeit in eine Zeit einzutauchen, in der Volkswagen sich selbst definiert habe. "Für mich ist dieses Auto nicht nur ein Prototyp – es ist eine Verbindung zwischen Handwerkskunst, dem Erbe und der Zukunft des Volkswagendesigns".

Grundmann ergänzt: Generell hätten viele Menschen an dem Wiederaufbau mitgeholfen - unter anderem weltweit nach Bauteilen gesucht. "Das ist schon besonders." Zeittypische Scheinwerfer, Türgriffe und Scheibenwischer hätten sie bei Teilehändlern oder Oldtimer-Sammlern gefunden, etwa in Großbritannien, Frankreich oder Polen. Viele der Teile des Autos waren nicht ausschließlich für den Prototyp gefertigt worden und wurden damals zugekauft.

Knifflige Straßenzulassung

Auch für Oldtimer-Experte Thomas Rusch vom Tüv Nord war die Arbeit mit dem Auto etwas Besonderes: "Das hat mir schon viel Freude bereitet." Gebaut wurde es schließlich vor dem Inkrafttreten der Straßenverkehrszulassungsordnung 1938.

Für die Zulassung des Autos wurde deshalb vor allem geschaut, dass es verkehrssicher ist. Für einige Vorschriften wurden Ausnahmeregelungen gefunden. So hat das Auto statt einem fest verbauten Warnblinklicht nur ein mobiles System. Letztlich habe das Straßenverkehrsamt den W30 ohne jegliche Beanstandungen abgenommen.

Weite Strecken fährt Grundmann in dem beengten grau-lackierten Fahrzeug nicht. Auch den Regen scheut er mit dem Wagen. Doch gerade, wenn ein VW-Käfer- oder Oldtimer-Treffen stattfindet, zwängt sich Grundmann in den Wagen, beugt sich nach vorn und der Wagen rollt wieder los.