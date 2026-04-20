 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Mann fährt trotz Fahrverbots zur Polizei und weiter

Fahrverbot? Egal Mann fährt trotz Fahrverbots zur Polizei und weiter

Er fährt zur Polizei, erfährt vom Fahrverbot und setzt sich trotzdem wieder ans Steuer: Die Aktion des jungen Mannes sorgt für Kopfschütteln – und Ermittlungen.

Fahrverbot? Egal: Mann fährt trotz Fahrverbots zur Polizei und weiter
1
Der junge Mann scheint unbelehrbar zu sein. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Vilsbiburg (dpa/lby) - Obwohl ein junger Mann in Niederbayern nicht sicher gewesen ist, ob er derzeit überhaupt Auto fahren darf, ist er mit seinem Wagen zur Polizei gedüst. Dort erklärten ihm die Beamten, dass ein gegen ihn verhängtes Fahrverbot bereits rechtskräftig wirksam sei. Das hielt den 24-Jährigen aber nicht davon ab, nach dem Polizeibesuch in Vilsbiburg (Landkreis Landshut) wieder ins Auto zu steigen und davonzufahren. 

Nach der Werbung weiterlesen

Nach Polizeiangaben zog ihn keine halbe Stunde später am Sonntagabend eine Streife aus dem Verkehr. Gegen den 24-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen Fahrens trotz Fahrverbots eingeleitet.