Fahrverbot? Egal: Mann fährt trotz Fahrverbots zur Polizei und weiter

Vilsbiburg (dpa/lby) - Obwohl ein junger Mann in Niederbayern nicht sicher gewesen ist, ob er derzeit überhaupt Auto fahren darf, ist er mit seinem Wagen zur Polizei gedüst. Dort erklärten ihm die Beamten, dass ein gegen ihn verhängtes Fahrverbot bereits rechtskräftig wirksam sei. Das hielt den 24-Jährigen aber nicht davon ab, nach dem Polizeibesuch in Vilsbiburg (Landkreis Landshut) wieder ins Auto zu steigen und davonzufahren.