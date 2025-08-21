Fahrverbot droht: Mit Tempo 95 in frisch gekauftem Auto durch 20er-Zone gerast

Donauwörth (dpa/lby) - Mit Tempo 95 ist eine 21-Jährige in ihrem frisch gekauften Auto in Schwaben durch eine 20er-Zone gerast. Eine Zivilstreife habe die junge Frau am Mittwochabend in Donauwörth geblitzt, teilte die Polizei mit. Ihr neues hochmotorisiertes Auto, das bei der Fahrt nicht mal umgemeldet gewesen sei, darf sie vorerst wohl nicht mehr fahren: Ihr drohen jetzt drei Monate Fahrverbot, ein Bußgeld von voraussichtlich 1.600 Euro und zwei Punkte in Flensburg.