Fahrtenschreiber ausgewertet Defektes Steuerruder führte zu Schiffsunglück in New Orleans

New Orleans - Das aufsehenerregende Schiffsunglück im Hafen der US-Metropole New Orleans geht ersten Untersuchungsergebnissen zufolge auf ein defektes Steuerruder des beteiligten Tankers zurück. Dieser Schluss ergab sich beim Auswerten des Fahrtenschreibers der "Atlantic Asphalt", die am Freitag einen Raddampfer mit 190 Menschen an Bord auf dem Mississippi gerammt und zum Kentern gebracht hatte. Das Flusskreuzfahrtschiff, das durch die Wucht des Aufpralls Leck schlug und allmählich zur Seite kippte, sei binnen 22 Minuten nach dem Zusammenprall zur Hälfte im Wasser versunken, teilten die Behörden auf einer Pressekonferenz am Sonntagabend (Ortszeit) mit.