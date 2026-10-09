Fahrt ohne Wasser: Polizei stoppt Schweinetransport nach Italien

Das Transportunternehmen müsse mit Geldbußen bis zu 50.000 Euro rechnen. Zwei Fahrer befanden sich auf der Strecke von einer Beladungsstelle in Niederbayern nach Italien. Die Beamten stellten bei der Kontrolle auf der A99 mehrere tierschutzrechtliche Mängel feststellen. So gab es auch zu wenig Einstreu.