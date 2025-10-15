Wann ist endlich die Oehrenstöcker Landstraße wieder für den Verkehr frei, diese Frage reichte jüngst Stadtrats- und Bauausschussmitglied Andreas Bühl als Auftrag aus dem Oehrenstocker Ortsteilrat weiter im Rahmen der jüngsten Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses. Dass die Straße einen baufertigen Eindruck machte, hatte in den letzten Wochen offenbar schon mehrere Fahrzeugführer verleitet, die Straße – trotz geltender Sperrung – zu nutzen, war in der jüngsten Ortsteilratssitzung öffentlich geworden – und auch, dass dafür zur Kasse gebeten wurde ...