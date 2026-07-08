Fahrstuhl: Reparatur verzögert sich weiter

Die Lieferung eines wichtigen Ersatzteils aus China hatte sich bis zur ersten Juli-Woche 2026 verzögert. Nun scheitert der fest zugesagte Einbautermin einer namhaften Aufzugsfirma an fehlendem Montagepersonal. Frühestens für Ende Juli wurde nun ein Monteur in Aussicht gestellt, der den Schaden in Sonneberg repariert, teilt die Stadtverwaltung mit. Das heißt, der Aufzug wird erst im August nach der vollständigen Reparatur in Betrieb gehen können.