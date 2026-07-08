Fahrstuhl: Reparatur verzögert sich weiter

Seit Dezember 2025 ist der Aufzug an der Fuß- und Radwegbrücke in den Wolkenrasen defekt – ein enormes Hindernis für Senioren und Menschen mit Handicap in der Spielzeugstadt. Vandalismus im Aufzug hatte damals zum Totalausfall der Steuerung geführt.
Ende des Monats soll der Lift an der Fußgängerbrücke am Bahnhofsplatz repariert werden.
Seit Dezember 2025 ist der Aufzug an der Fuß- und Radwegbrücke in den Wolkenrasen defekt – ein enormes Hindernis für Senioren und Menschen mit Handicap in der Spielzeugstadt. Vandalismus im Aufzug hatte damals zum Totalausfall der Steuerung geführt.
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Die Lieferung eines wichtigen Ersatzteils aus China hatte sich bis zur ersten Juli-Woche 2026 verzögert. Nun scheitert der fest zugesagte Einbautermin einer namhaften Aufzugsfirma an fehlendem Montagepersonal. Frühestens für Ende Juli wurde nun ein Monteur in Aussicht gestellt, der den Schaden in Sonneberg repariert, teilt die Stadtverwaltung mit. Das heißt, der Aufzug wird erst im August nach der vollständigen Reparatur in Betrieb gehen können.
„Das ist weder für uns als Auftraggeber noch für unsere Bürgerinnen und Bürger eine befriedigende Situation“, sagt der Hauptamtliche Beigeordnete Christian Dressel und wirbt gleichzeitig um Verständnis für die nicht beeinflussbaren Umstände. „Wir hoffen, dass unsere Bevölkerung bald wieder barrierefrei rund um den Bahnhof und den Zentralen Omnibusbahnhof unterwegs sein kann.“
Die Fußgängerbrücke verbindet Bahnhofsplatz und Wolkenrasen sowie ermöglicht den barrierefreien Zugang zu den Bahnsteigen am Hauptbahnhof. Während für die hinteren Fahrstühle die Bahn zuständig ist, liegt die Verantwortung des vorderen Fahrstuhls zwischen Bahnhof und Bushaltestelle in der Hoheit der Stadt Sonneberg. Zwar ist ein barrierefreier Zugang zur Fußgängerbrücke über eine Rampe möglich, allerdings bedeutet dies für Gehbehinderte wie Menschen mit schwerem Gepäck einen größeren Umweg.