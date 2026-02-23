Fahrstuhl-Drama Drama über Tokios Dächern - Fahrstuhl steckte Stunden fest

Tokio - Alptraum am höchsten Fernsehturm der Welt: 20 Besucher des 634 Meter hohen Tokyo Skytree in Japans Hauptstadt steckten stundenlang in einem Fahrstuhl fest. Für die Betroffenen, darunter zwei Kinder, die in 30 Metern Höhe festsaßen, wurde der Ausflug zur extremen Geduldsprobe. Mehr als fünf Stunden harrten sie in dem Fahrstuhl aus, bis sie mitten in der Nacht gegen 2.00 Uhr morgens (Ortszeit) befreit werden konnten, wie der japanische Fernsehsender NHK berichtete. Niemand sei verletzt worden.