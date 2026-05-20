Kosten sollen runter

Im Februar sagte Schnieder: "Der Führerschein ist in Deutschland einfach zu teuer." Die Kosten für einen Pkw-Führerschein lägen im Schnitt bei rund 3.400 Euro. In der Spitze gehe das bis auf 4.000 oder 4.500 Euro in einzelnen Regionen hoch. Im Entwurf der Verordnung heißt es, der Erwerb einer Fahrerlaubnis sei für viele Menschen finanziell stark belastend. "Insbesondere digitale Lehr- und Lernformen werden bislang nicht ausreichend berücksichtigt."