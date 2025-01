Laut Bittner sucht deutschlandweit etwa die Hälfte aller Fahrschulen nach einem Fahrlehrer. "Das ist in Thüringen nicht anders", sagte er. Verschärfend komme hinzu, dass 60 Prozent der Fahrlehrer in Thüringen älter als 50 Jahre sind. Das bedeutet, dass in den nächsten Jahren viele Beschäftigte in Rente gehen und ersetzt werden müssen.