Kurz vor der Fahrschulprüfung macht es Thomas Baumbach seinen Schülern noch einmal richtig schwer. Die Straße Hinterhügel in Zella-Mehlis, die kaum breiter ist als das Fahrschulauto selbst, muss passiert werden, ohne dabei an Eingangsstufen oder Gartenzäunen hängenzubleiben. „Vor 15 Jahren hat ein Prüfer die Strecke immer wieder gewählt – und die Leute haben bestanden“, erinnert sich der Fahrschullehrer. Mehr als ein Jahrzehnt später stehe es um die Fahrkünste der Jugend deutlich schlechter, resümiert er.