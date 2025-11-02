Kurz vor der Fahrschulprüfung macht es Thomas Baumbach seinen Schülern noch einmal richtig schwer. Die Straße Hinterhügel in Zella-Mehlis, die kaum breiter ist als das Fahrschulauto selbst, muss passiert werden, ohne dabei an Eingangsstufen oder Gartenzäunen hängenzubleiben. „Vor 15 Jahren hat ein Prüfer die Strecke immer wieder gewählt – und die Leute haben bestanden“, erinnert sich der Fahrschullehrer. Mehr als ein Jahrzehnt später stehe es um die Fahrkünste der Jugend deutlich schlechter, resümiert er.
Fahrschule in Ebertshausen Der Simulator ersetzt den Fahrlehrer nicht
Anica Theres Knies 02.11.2025 - 17:16 Uhr