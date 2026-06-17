Fahrradmesse Messe Eurobike kämpft um das Überleben

Neuer Mann am Steuer

Nach dem großen Krach hat die Messegesellschaft Frankfurt in dem Joint Venture mit der Messe Friedrichshafen den Lenker fester in den Griff genommen. "Ich bin angetreten, um nach vorne zu schauen", sagt der neue Geschäftsführer Philipp Ferger. Die 34. Ausgabe der Eurobike vom 24. bis zum 27. Juni 2026 sieht er als Übergangsveranstaltung, bei der man allerdings schon sehr viel über die künftige Ausrichtung erfahren kann. Dazu wurden ein Beirat gegründet und dutzende Interviews mit Branchen-Insidern geführt.