Fahrradmesse Messe Eurobike kämpft um das Überleben

Frankfurt/Main - Unmittelbar vor ihrer 34. Ausgabe kämpft die Frankfurter Fahrradmesse Eurobike um das Überleben. Gegründet von enthusiastischen Mountainbikern am Bodensee, ist die Veranstaltung zur fünften Ausgabe in der Banken- und Messestadt Frankfurt heftig ins Schlingern geraten. Grund ist ein tiefgreifendes Zerwürfnis mit dem Zweirad-Industrie-Verband (ZIV), der jede Zusammenarbeit mit dem Veranstalter aufgekündigt hat und nun für den Herbst 2027 eine eigene Messe an einem anderen Standort plant.