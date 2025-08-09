Wie fahrradfreundlich ist meine Heimatstadt? Welche positiven Veränderungen hat es für Radfahrer gegeben? Wo besteht Handlungsbedarf? Radfahrer finden nicht überall nötiges Gehör, um ihre Interessen, ihre Rechte durchzusetzen. Das beweist auch der alle zwei Jahre durchgeführte Fahrradklima-Test als Instrument des Vereins Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC), an dem sich seit 2016 auch Suhl beteiligt. Er will Schwachstellen ausfindig machen, Verbesserungen anregen. Alle Bürger sind dann aufgerufen, entsprechende Fragen zu beantworten. 111 Suhler setzten sich zur jüngsten Auflage bis November 2024 mit ihnen auseinander. Im Anschluss erfolgte die aufwendige Auswertung der teilnehmenden Städte, für die je eine Mindestteilnehmerzahl von 50 Mitwirkenden erforderlich ist.