Canyon lege den Fokus auf erschwingliche Modelle, auch um junge Kunden anzusprechen, und erwarte 2025 ein stabiles Geschäft. "In diesen Zeiten ist das schon ein Erfolg." Mit Sponsoring, etwa der Tour de France Femmes avec Zwift, wo Canyon mit drei Teams vertreten ist, wolle man potenzielle Kunden ansprechen. Neue Flagschiffstores wie zuletzt in München sollen zudem das Geschäft ankurbeln, sagte Wallace. Canyon halte aber am Geschäftsmodell als Online-Direktversender fest.