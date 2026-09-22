Fahrradbeirat: Neue Zahlen genau auswerten

Bereits im Vorfeld wurden die Mitglieder über die Ergebnisse der bisherigen Radverkehrszählung an der Alten Dreißigackerer Straße informiert. Nach der Freigabe der bergseitigen Einbahnstraße für den bergab fahrenden Radverkehr soll nun mindestens eine weitere Erhebung erfolgen. Der Vorsitzende des Fahrradbeirats, Frank Möller, spricht sich zudem für eine zusätzliche Zählung nach Fertigstellung des kombinierten Geh- und Radwegs oberhalb der Abzweigung in die Dreißigackerer Ortsmitte aus. „Durch das verbesserte Angebot ist ein weiterer Anstieg des Radverkehrs zu erwarten“, sagt Möller. Seit der Öffnung des Radwegs habe es bislang noch keine neue Verkehrszählung gegeben.