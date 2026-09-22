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  6. Neue Zahlen genau auswerten

Fahrradbeirat Neue Zahlen genau auswerten

Der Meininger Fahrradbeirat tagt am Donnerstag. Im Mittelpunkt stehen Entwicklungen bei der Radverkehrsinfrastruktur, neue Verkehrsdaten sowie ein Blick auf das Stadtradeln.

Fahrradbeirat: Neue Zahlen genau auswerten
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Kritik vom Fahrradbeirat: Wird der Werratalradweg gesperrt, braucht es eine ausgeschilderte Umleitung – insbesondere für ortsfremde Touristen. Foto: privat

Der Meininger Fahrradbeirat kommt am Donnerstag, 24. September, zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Entwicklungen bei der Radverkehrsinfrastruktur, neue Verkehrsdaten sowie ein Blick auf das diesjährige Stadtradeln.

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Bereits im Vorfeld wurden die Mitglieder über die Ergebnisse der bisherigen Radverkehrszählung an der Alten Dreißigackerer Straße informiert. Nach der Freigabe der bergseitigen Einbahnstraße für den bergab fahrenden Radverkehr soll nun mindestens eine weitere Erhebung erfolgen. Der Vorsitzende des Fahrradbeirats, Frank Möller, spricht sich zudem für eine zusätzliche Zählung nach Fertigstellung des kombinierten Geh- und Radwegs oberhalb der Abzweigung in die Dreißigackerer Ortsmitte aus. „Durch das verbesserte Angebot ist ein weiterer Anstieg des Radverkehrs zu erwarten“, sagt Möller. Seit der Öffnung des Radwegs habe es bislang noch keine neue Verkehrszählung gegeben.

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Weniger Bewegung gibt es dagegen bei weiteren geplanten Öffnungen von Einbahnstraßen für den Radverkehr. Nach Informationen des Beirats wurde bislang lediglich in Herpf die Straße „Kirchhag“ entsprechend freigegeben. Auch der seit Längerem diskutierte Fahrradstreifen auf der Landsberger Straße sei bisher nicht weiter geprüft worden.

Lob für Grundschule Herpf

Ein weiteres Thema ist die Bilanz des Stadtradelns 2026. Besonders hebt Möller die Leistung der Grundschule Herpf hervor. Rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten gezeigt, worum es bei der Aktion eigentlich gehe: häufiger das Fahrrad im Alltag zu nutzen und dafür Wege mit dem Auto zu ersetzen.

Kritisch sieht der Beiratsvorsitzende allerdings den Umgang mit den im Rahmen des Stadtradelns erhobenen Daten. „Die freiwillig bereitgestellten Verkehrsdaten könnten wertvolle Hinweise für die Verbesserung der Infrastruktur liefern. Diese Möglichkeiten werden bislang nur unzureichend genutzt“, sagt Möller. Ähnlich bewertet er die Nutzung des Mängelmeldesystems RADar, dessen Potenzial aus seiner Sicht noch nicht ausgeschöpft werde.

Interesse an Umfrage zur Fahrradinfrastruktur

Mit Spannung erwartet der Fahrradbeirat außerdem die Ergebnisse einer Seminarfacharbeit eines Schülers des Henfling-Gymnasiums. Für die Untersuchung zur Qualität der Fahrradinfrastruktur in Meiningen und Umgebung nahmen mehr als 120 Menschen an einer Befragung teil.

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Diese Zahl liegt deutlich über der bisherigen Beteiligung am aktuellen Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Dort haben sich nach Angaben des Beirats bislang 19 Personen beteiligt. Um in die deutschlandweite Wertung vergleichbarer Städte aufgenommen zu werden, sind mindestens 50 Teilnehmende erforderlich. Die Umfrage läuft noch bis Ende November.

Radwegewartin berichtet erstmals

Auf Wunsch der Mitglieder wird zudem die Meininger Radwegewartin Jenny Enzian an der Sitzung teilnehmen. Rund ein Jahr nach ihrer Berufung soll sie erstmals ausführlich über ihre Arbeit und aktuelle Schwerpunkte berichten.

Außerdem will der Fahrradbeirat nochmals auf die Thüringer Radverkehrskonferenz am 1. Oktober in Erfurt hinweisen. Nach Angaben des Beirats sind dort derzeit noch freie Plätze verfügbar.

Die öffentliche Sitzung des Fahrradbeirats beginnt am Donnerstag, 24. September, um 15 Uhr im Marstall in Meiningen und endet gegen 17 Uhr. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind willkommen.