Fahrradbeirat Meiningen: Endspurt bei Fahrradklimatest

Ausgehend von den Alltagsrouten in Auswertung des Stadtradeln 2024 und den Vorschlägen aus dem Fahrradbeirat sollen zudem konkrete Möglichkeiten der Verbesserung besprochen werden. Eingeladen dazu ist unter anderem der Referatsleiter des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr Zella-Mehlis (TLBV) und die Leiterin des Fachbereiches Ordnung und Sicherheit der Stadt Meiningen. „Möglichkeiten ergeben sich noch einige, wenn man beispielsweise an die Öffnung von Einbahnstraßen für Fahrradfahrer im Gegenverkehr denkt, die mit der StVO-Novellierung erleichtert werden. Aber auch die Anzahl und Qualität von Fahrradabstellanlagen lässt sich bei allem Erreichten noch deutlich verbessern“, so Möller, der dabei Bereiche in der Anton-Ulrich-Straße, am Kindergarten Werrahüpfer oder am Bahnhof im Blick hat. Möller bedauert, dass die bereits für 2023 angekündigte Aktualisierung der Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) noch mindestens bis 2025 auf sich warten lassen wird. „Aber auch ohne diese Vorgaben besteht eine Reihe von Möglichkeiten, die Bedingungen für den Alltags- und touristischen Radverkehr in und um Meiningen zu verbessern“, ist er überzeugt.