Für ein Gebäude ist die 2002 errichtete Fahrrad- und Wanderherberge in der Dorndorfer Hardstraße eigentlich noch jung. Andererseits sind nach reichlich 20 Jahren in den zu vermietenden Zimmern durchaus Renovierungsarbeiten notwendig. Aus diesem Grund hatte im vergangenen Jahr die Krayenberggemeinde als Eigentümer dem Pächter der Herberge gekündigt. Man könne ihm nicht mehr zumuten, die Zimmer in sanierungsbedürftigem Zustand zu vermieten, hieß es. Bürgermeister Peter Neumann (parteilos) hatte die Kündigung bedauert, weil der Pächter die Herberge sehr gut betrieben habe, und schlug vor, in diesem Jahr Stück für Stück die Sanierung in Angriff zu nehmen und 2026 abzuschließen.