Auf den Linien der Städtischen Nahverkehrsgesellschaft Suhl/Zella-Mehlis GmbH (SNG) ändert sich ab Sonntag, 28. Juli, einiges. Einer der Hauptgründe für die Änderungen seien die Schulbeginnzeiten in Suhl sowie in den Ortsteilen, sagt Holger Schorr, verantwortlich für die Verkehrsplanung bei der SNG. Die größeren Änderungen gibt es auf den Linien K und R. Auf den Linien also, auf denen Fahrgäste bis Vesser beziehungsweise Gräfenroda befördert werden. „Das hängt damit zusammen, dass in Schmiedefeld an der Impulsschule ein Grundschulteil eröffnet wird und Kinder unter anderem von Gehlberg nach Schmiedefeld befördert werden müssen. Auf diese Anforderung haben wir die Fahrten angepasst“, so Holger Schorr. Hinzu komme, dass auf der Linie K (Richtung Vesser) eine Fahrt zusätzlich (12.10 Uhr Abfahrt Vesser) in die bisherige Zeit-Lücke zwischen 10.04 Uhr und 14.04 Uhr (Abfahrt Vesser) eingebaut wurde. Damit wird gewährleistet, dass insbesondere die Kinder, die die Schule in Schmiedefeld besuchen und keine Hortbetreuung haben, in der Mittagszeit zurück nach Suhl gebracht werden können. Kleinere Änderungen gibt es auch auf den Linien C 1, C 2, D 1 und D 2 mit Abfahrten ab den Haltestellen Am Bahndamm beziehungsweise Zentrum und mit der Ankunft an den gleichen Haltestellen. „Hier verschieben sich sie Abfahrtszeiten in aller Regel etwa im Fünf-Minuten-Bereich“, so Holger Schorr. Ist bislang beispielsweise der Bus auf der Linie C 1 von Am Bahndamm morgens um 7.10 Uhr abgefahren, fährt er laut dem neuen Fahrplan, der ab Sonntag gilt, schon um 7.05 Uhr ab. Damit sind die Kinder und Jugendlichen, die die Lautenbergschule besuchen, dann auch schon fünf Minuten früher vor Ort. Ein anderes Beispiel: Auf der Linie D 2 fährt der Bus in Suhl-Zentrum laut neuem Fahrplan nun nicht mehr 7.25 Uhr ab, sondern schon 7.15 Uhr.