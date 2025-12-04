Zum 14. Dezember tritt ein neuer Fahrplanwechsel in Kraft. „Immer zum zweiten Dezembersonntag verändern europaweit die Eisenbahngesellschaften ihre Pläne“, erklärt Felix Meyer, der Nahverkehrsbeauftragte des Landkreises. Auch im Landkreis nutzt man diesen Termin. Anpassungen an den Bahnverkehr werden dann vorgenommen. „Wir nutzen das Datum aber auch, um Schülerverkehr nachzujustieren, oder auf die tatsächliche Nachfrage zu reagieren“, erklärt Felix Meyer. So werden etwa schwach nachgefragte Fahrten auf Rufbusbedienung umgestellt, oder zusätzliche Fahrten auf stark frequentierten Strecken realisiert.