Fahrplanwechsel der Bahn: Fahrplanwechsel bei der Bahn bringt viele Änderungen

Keine Preiserhöhung im Fernverkehr

Anders als in den Vorjahren hebt die Bahn die Preise im Fernverkehr diesmal nicht an. Auch bei den Bahncards ändert sich nichts. Im Nahverkehr haben die unterschiedlichen Verkehrsverbünde teils bereits im Laufe des Jahres höhere Kosten für Tickets festgelegt. Auch Nutzerinnen und Nutzer des Deutschlandtickets müssen ab Januar mehr zahlen: 63 Euro statt wie bisher 58 Euro.

Bauarbeiten auf vielen Strecken

Die Bahn muss ihr Schienennetz sanieren - und das wird zu etlichen Einschränkungen führen. Noch bis April läuft die Generalsanierung der wichtigen Strecke Berlin-Hamburg, weswegen Züge durch Sachsen-Anhalt umgeleitet werden und länger brauchen.

Auch die Strecke Nürnberg-Regensburg-Passau wird saniert. Ab 7. Februar entfallen deswegen die zwei täglichen Verbindungen von Erfurt nach Wien. Stattdessen geht es einmal pro Tag direkt nach Innsbruck.

Für die Strecke zwischen Halle und Kassel ist ebenfalls eine Generalsanierung angekündigt. Zwar sollen dort Nahverkehrszüge künftig grundsätzlich im Stundentakt fahren. Jedoch kommen auf die Reisenden lange Sperrungen einzelner Abschnitte zu.