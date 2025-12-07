Fahrplanwechsel der Bahn: Das ändert sich zum Fahrplanwechsel bei der Bahn

Auch die Strecke Nürnberg-Regensburg-Passau wird saniert. Ab 7. Februar entfallen deswegen die zwei täglichen Verbindungen von Erfurt nach Wien. Stattdessen geht es einmal pro Tag direkt nach Innsbruck.

Für die Strecke zwischen Halle und Kassel ist ebenfalls eine Generalsanierung angekündigt. Zwar sollen dort Nahverkehrszüge künftig grundsätzlich im Stundentakt fahren. Jedoch kommen auf die Reisenden lange Sperrungen einzelner Abschnitte zu.