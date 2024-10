Mehr Direktverbindungen nach Italien

Von München über den Brenner werden die Verbindungen über Verona hinaus tagsüber häufiger. So geht es künftig ganzjährig zweimal täglich nach Venedig.Vom 17. April bis zum 5. Oktober 2025 fährt ein dritter Railjet täglich nach Bologna. In diesem Zeitraum fährt ein Railjet auch über Bologna hinaus nach Rimini (17.30 Uhr) und Ancona an der Adria (19.10 Uhr). Der Zug in die Gegenrichtung startet um 11.30 Uhr in Ancona und erreicht München um 20.26 Uhr.