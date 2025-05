Mit 75 eigenen Bussen und weiteren von privaten Unternehmen erbrachten die Meininger Busbetriebe (MBB) vergangenes Jahr knapp 4,5 Millionen Fahrkilometer. Das entspricht in etwa der Vorjahresleistung. Allerdings stiegen die Kosten und der Aufwand, um dieses Fahrangebot realisieren zu können. Allein die Lohnkosten kletterten um neun Prozent. Angesichts dieser Entwicklung hatten die kreiseigenen Busbetriebe im Jahresergebnis mit einem kleinen Fehlbetrag gerechnet. Doch der blieb aus, stattdessen wurde sogar ein leichtes Plus in Höhe von 105 000 Euro erwirtschaftet, stellte Geschäftsführer Mirko Peter das Jahresergebnis vor. Rund 10,6 Millionen Euro betrug die Bilanzsumme 2024. Möglich wurde dieses Ergebnis, weil die MBB 4,5 Prozent mehr Zuweisungen als kalkuliert erhielt. So verhalf die Energiebeihilfe des Landes Thüringen zu finanziellem Freiraum. Für die Busbetriebe gab es außerdem einen höheren Ausgleich aus dem Deutschlandticket als kalkuliert. Zugleich bescherte dieses der MBB steigende Fahrgastzahlen.