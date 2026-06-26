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  4. Neue Zeugenhinweise auf Frau, die Kinder von Brücke schubste

Fahrlässige Körperverletzung Neue Zeugenhinweise auf Frau, die Kinder von Brücke schubste

Erst stößt eine Frau zwei Kinder von einem Brückengeländer, dann streitet sich die Gruppe weiter in einem Supermarkt. Die Polizei hat nun Zeugenhinweise erhalten.

Fahrlässige Körperverletzung: Neue Zeugenhinweise auf Frau, die Kinder von Brücke schubste
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Die Polizei muss die Videos aus dem Supermarkt noch sichten. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Dinkelsbühl (dpa/lby) - Nachdem eine Frau zwei Kinder von einem Brückengeländer in Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) gestoßen hat, haben sich nun Zeugen mit Hinweisen auf die Identität der Frau bei der Polizei gemeldet. Die Frau soll sich demnach unmittelbar nach dem Schubser mit den beiden Elfjährigen in einem Supermarkt weiter gestritten haben, wie die Polizei mitteilte. Aus dem Supermarkt gebe es Videoaufzeichnungen, die noch ausgewertet werden müssten. Die Zeugen nannten der Polizei zudem einen Namen der Frau, den die Polizei prüft.

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Am Mittwochabend saßen zwei Elfjährige auf einer Brücke und wollten in den Fluss springen, als die Frau sie schubste. Die Kinder prallten auf dem Geländer auf und verletzten sich. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Frau.