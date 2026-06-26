Fahrlässige Körperverletzung: Neue Zeugenhinweise auf Frau, die Kinder von Brücke schubste

Dinkelsbühl (dpa/lby) - Nachdem eine Frau zwei Kinder von einem Brückengeländer in Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) gestoßen hat, haben sich nun Zeugen mit Hinweisen auf die Identität der Frau bei der Polizei gemeldet. Die Frau soll sich demnach unmittelbar nach dem Schubser mit den beiden Elfjährigen in einem Supermarkt weiter gestritten haben, wie die Polizei mitteilte. Aus dem Supermarkt gebe es Videoaufzeichnungen, die noch ausgewertet werden müssten. Die Zeugen nannten der Polizei zudem einen Namen der Frau, den die Polizei prüft.