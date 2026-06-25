Fahrlässige Körperverletzung: Frau stößt Kinder von Brückengeländer

Dinkelsbühl (dpa/lby) - Eine Frau hat zwei elfjährige Jungen von einem Brückengeländer in Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) gestoßen. Die beiden Kinder verletzten sich dabei leicht, wie die Polizei mitteilte.
Zwei Elfjährige wollen von einer Brücke in einen Fluss springen. Plötzlich steuert eine Unbekannte auf sie zu - und stößt die beiden Jungen vom Geländer.
Dinkelsbühl (dpa/lby) - Eine Frau hat zwei elfjährige Jungen von einem Brückengeländer in Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) gestoßen. Die beiden Kinder verletzten sich dabei leicht, wie die Polizei mitteilte.
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Die Elfjährigen wollten demnach von dem Brückengeländer in den Fluss springen. Eine Passantin lief den Angaben zufolge zur gleichen Zeit über die Brücke und stieß beide Jungen vom Geländer. Die Kinder prallten dadurch auf dem Geländer auf und fielen in den Fluss. Beide mussten laut Polizei später ärztlich behandelt werden.
Nach dem Vorfall sei es noch zu einem Streit zwischen den Jungen und der Frau gekommen. Diese habe sich dann zu Fuß entfernt. Die Polizei sucht nach der Unbekannten und ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. "Wir gehen aber nicht davon aus, dass die Frau die Kinder mit Absicht verletzten wollte", sagte ein Polizeisprecher.