Fahrlässige Körperverletzung: Frau stößt Kinder von Brückengeländer

Nach dem Vorfall sei es noch zu einem Streit zwischen den Jungen und der Frau gekommen. Diese habe sich dann zu Fuß entfernt. Die Polizei sucht nach der Unbekannten und ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. "Wir gehen aber nicht davon aus, dass die Frau die Kinder mit Absicht verletzten wollte", sagte ein Polizeisprecher.