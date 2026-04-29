Fahrlässige Körperverletzung?: Dreijähriger spielt mit Nagelkleber - schwer verletzt

Eching (dpa/lby) - Ein dreijähriger Junge hat seine Hand mit Nagelkleber an seine Hose geklebt und sich schwer verletzt. Laut Polizei habe das Kind in Eching (Landkreis Landshut) an einem Schminktisch gespielt. Dabei habe es den Inhalt des offenen Fläschchens an seiner Hand verteilt und die Hand an der Jeans am linken Oberschenkel festgeklebt. Demnach zogen die Eltern ihrem Sohn die Hose aus, ohne zu wissen, dass der Oberschenkel ebenfalls mit der Hose verklebt war. Dabei habe sich Haut an Hand und Oberschenkel gelöst.