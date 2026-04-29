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  4. Dreijähriger spielt mit Nagelkleber - schwer verletzt

Fahrlässige Körperverletzung? Dreijähriger spielt mit Nagelkleber - schwer verletzt

Die Eltern ziehen ihrem Sohn die Hose ab - doch dabei übersehen sie, dass der Kleber auch an den Oberschenkel geraten ist. Warum der Rettungshubschrauber gerufen wird.

Fahrlässige Körperverletzung?: Dreijähriger spielt mit Nagelkleber - schwer verletzt
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Ein Rettungshubschrauber brachte das schwer verletzte Kind in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa

Eching (dpa/lby) - Ein dreijähriger Junge hat seine Hand mit Nagelkleber an seine Hose geklebt und sich schwer verletzt. Laut Polizei habe das Kind in Eching (Landkreis Landshut) an einem Schminktisch gespielt. Dabei habe es den Inhalt des offenen Fläschchens an seiner Hand verteilt und die Hand an der Jeans am linken Oberschenkel festgeklebt. Demnach zogen die Eltern ihrem Sohn die Hose aus, ohne zu wissen, dass der Oberschenkel ebenfalls mit der Hose verklebt war. Dabei habe sich Haut an Hand und Oberschenkel gelöst. 

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Der Junge wurde von einem Kindernotarzt behandelt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Nagelkleber ist ein besonders stark und schnell haftender Klebstoff, um künstliche Fingernägel zu fixieren.