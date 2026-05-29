Neustadt an der Orla (dpa/th) - Nach dem Brand in einer historischen Häuserzeile in der Innenstadt von Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) besteht der Verdacht fahrlässiger Brandstiftung. Nach Angaben der Polizei wird in diesem Zusammenhang zum Einsatz eines Unkrautvernichters ermittelt. Demnach wurden mehrere Gebäude durch den Brand am Donnerstag teils schwer beschädigt beziehungsweise zerstört. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens könne bislang nicht beziffert werden.