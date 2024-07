Waldbesucher könnten dazu beitragen, dass solche Brände gar nicht erst entstehen, hieß es weiter. Sie sollten kein offenes Feuer entzünden, nur an ausgewiesenen Grillplätzen grillen und Funkenflug vermeiden. Außerdem müsse das ganzjährige Rauchverbot im Wald beachtet werden. Auf Wiesen oder in Wäldern abgestellte Autos könnten durch Hitze am Wagenboden auch dazu beitragen, dass Gras entzündet wird.