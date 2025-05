Erfurt/Frankfurt (dpa/th) - Automobilclubs sehen in Thüringen deutlichen Nachholbedarf bei Mitfahrerparkplätzen - also jenen Parkplätzen an vielbefahrenen Straßen, an denen Pendler ihre Autos abstellen können, um Fahrgemeinschaften zu bilden. "Ein gezieltes Angebot an Mitfahrerparkplätzen kann einen wichtigen Beitrag leisten, den Anteil gemeinsamer Fahrten zu erhöhen und damit Umwelt wie Geldbeutel der Pendler zu schonen", sagt ADAC-Verkehrsexperte Lukas Berkel.