Fahrgäste brauchen Geduld: Probleme durch Sperrung auf ICE-Strecke München-Nürnberg

Ingolstadt (dpa/lby) - Wegen einer Streckensperrung müssen Bahnfahrer zwischen München und Nürnberg aktuell mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Grund sei ein Polizeieinsatz, sagte ein Bahnsprecher. Details nannte er nicht. ICEs würden wegen der Sperrung der Schnellstrecke über Treuchtlingen umgeleitet, was für Fahrgäste - auch auf der viel genutzten Route München-Berlin - etwa eine halbe Stunde Verspätung bedeute.