Fahrerlaubnis: Führerschein schon umgetauscht?

Wie ist der aktuelle Stand beim Umtausch von alten Führerscheinen?

Allein in Erfurt, einer der größten Zulassungsstellen im Freistaat, wurden der Stadtverwaltung zufolge im vergangenen Jahr schätzungsweise rund 8.500 Führerscheine umgetauscht. Landesweit waren es mehr als 240.000 zwischen 2020 und Ende 2024. Erfurts Stadtsprecherin verweist auf mögliche Unsicherheiten bei der Umtauschstatistik - unter anderem, weil bei einem Umzug der Inhaber die Zulassungsstelle am neuen Wohnort zuständig sei und weil etwa bei den alten Papierführerscheinen die nötigen Informationen in den Zulassungsstellen teils gar nicht vorlägen.