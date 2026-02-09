Fahrerlaubnis: Führerschein schon umgetauscht?

Erfurt (dpa/th) - Zehntausende Auto- und Motorradfahrer in Thüringen haben in den vergangenen Jahren ihre veralteten Führerscheine umgetauscht. Dem Landesverwaltungsamt zufolge summiert sich die Zahl der ausgetauschten Führerscheine allein im Zeitraum von Anfang 2020 bis Ende 2024 in ganz Thüringen auf insgesamt 240.657, wie die Behörde auf Anfrage mitteilte. In Deutschland müssen insgesamt alle vor 2013 ausgestellte Führerscheine bis zum 19. Januar 2033 umgetauscht werden. Der Pflichtumtausch erfolgt stufenweise nach Geburtsjahr oder Ausstellungsjahr.